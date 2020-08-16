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    • 16.08.2020 18:04
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    Edremit'te jandarma minibüsü devrildi: 3 yaralı

    Edremit'te, otomobille çarpışarak ters dönen jandarma minibüsündeki 3 personel yaralandı. da, minibüs sürücüsü Kaya ve 2 personel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Aktaş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Jandarma minibüsü devrildi: 3 yaralı

    , saat 13.30 sıralarında, - yolunun Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana geldi. Kasım Aktaş yönetimindeki 34 CGP 152 plakalı otomobille Y. E. Kaya'nın kullandığı 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan jandarma minibüsü refüje çarpıp, ters döndü. Kazada, minibüs sürücüsü Kaya ve 2 personel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Aktaş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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