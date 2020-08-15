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    • 15.08.2020 23:30
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    İletişim Başkanı : "Vatan toprağını, ’ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!"

    İletişim Başkanı , Twitter hesabından Trablus’un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında, "Vatan toprağını, ’ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun'dan 'Mavi Vatan' mesajı!
    Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trablus'un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

    Altun mesajında,"Trablus'un fethinin 469. yıl dönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Vatan toprağını, Mavi Vatan’ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!"
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