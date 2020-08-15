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    • 15.08.2020 21:10
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    'da eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram ile yakalandı

    koordinesinde /KCK-PYD/ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 'da yürütülen operasyon sonucunda eylem hazırlığındaki bir terörist 37 kilogram ile yakalandı.

    Adana'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

    koordinesinde /KCK-PYD/ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 'da yürütülen operasyon sonucunda eylem hazırlığındaki bir terörist 37 kilogram ile yakalandı.

    Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindeki bölgede şüpheli bir erkek şahsın olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı icerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele () Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon başlatıldı.

    Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağırıldı.

    ÇANTA İÇERİSİNDE 20 KG TNT YAKALANDI
    Uzman ekiplerce yapılan çalışma neticesinde çanta içerisinde 20 kg patlayıcı madde (TNT) yakalandı.



    Ayrıca, araç şöförünün sorgulamada, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine,teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kg patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kg TNT ele geçirildi.

    hazırlığındaki B.K adlı teröristin, PKK- YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi.



    Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi.

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