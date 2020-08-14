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    • 14.08.2020 Gazete
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    ler ne zaman açılacak? Başjanı açıkladı

    () Başkanı Prof. Dr. , lerin ne zaman açılacağı konusunda çok sık soru geldiğini belirtti. Ardından şu açıklama geldi: Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendi.

    Ders zili 1 Ekim’de
    Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. , lerin ne zaman açılacağı konusunda çok sık soru geldiğini belirtti. Ardından şu açıklama geldi: Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendi. Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi de üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanındı. Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini açıkladı.
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