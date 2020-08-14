Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunda çok sık soru geldiğini belirtti. Ardından şu açıklama geldi: Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendi. Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi de üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanındı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini açıkladı.