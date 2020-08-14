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    • 14.08.2020 15:13
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 6 bin 743 hesabı kullanıcısı hakkında başlatıldı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 kullanıcısı hakkında başlatıldığını bildirdi.

    Bakanlık açıkladı: Son sayı 6 bin 743

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 81 ildeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor, sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir hesapları ile siteler yakından takip ediliyor.

    Bu kapsamda, 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 14 bin 186 hesaba yönelik çalışma yapıldı.

    Çalışmalar sonrasında, Fetullahçı Terör Örgütü ()/ Yapılanması () güdümünde faaliyet yürüten 3 bin 948, / güdümünde faaliyet yürüten 2 bin 552, güdümünde faaliyet yürüten 157, DHKP-C güdümünde faaliyet yürüten 86 olmak üzere, toplam 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek, haklarında başlatıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı
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