SMA hastası Gökalp Küçük için son 30 gün! Ünlüler seferber oldu

Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce ABD'de gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. Tedavi için gerekli olan 2.4 milyon dolarlık masrafın, şu ana kadar 1.4 milyon doları toplanabildi.
Baba Sefa Küçük ve anne Yelda, evlatlarının yaşatılması için hayırseverlere seslendi.
Gökalp'ın annesi Yelda ve babası Sefa Küçük'ün açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabına devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla para gönderildi. Geri kalan paranın 30 gün içinde toplanırsa, küçük Gökalp, ABD'ye uçacak ve tedavisine başlanacak.