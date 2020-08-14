SMA hastası Gökalp Küçük için son 30 gün! Ünlüler seferber oldu

Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce ABD'de gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. Tedavi için gerekli olan 2.4 milyon dolarlık masrafın, şu ana kadar 1.4 milyon doları toplanabildi.