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    • 14.08.2020 Gazete
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    SMA hastası Gökalp Küçük için son 30 gün! Ünlüler seferber oldu

    Tedavisi için 2.4 milyon dolar gerekli olan SMA’lı Gökalp için 1.4 milyon dolar toplandı. Geri kalan parayı 30 gün içinde toplamak amacıyla büyük bir seferberlik başlatıldı. Ünlülerden destek yağıyor...

    Gökalp için son 30 gün!

    Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce ABD'de gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. Tedavi için gerekli olan 2.4 milyon dolarlık masrafın, şu ana kadar 1.4 milyon doları toplanabildi.


    Baba Sefa Küçük ve anne Yelda, evlatlarının yaşatılması için hayırseverlere seslendi.

    Gökalp'ın annesi Yelda ve babası Sefa Küçük'ün açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabına devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla para gönderildi. Geri kalan paranın 30 gün içinde toplanırsa, küçük Gökalp, ABD'ye uçacak ve tedavisine başlanacak.

    DESTEK VEREN ÜNLÜLER
    Destek veren isimler arasında Recep Onur Kıvrak, Mert Günok, Arda Turan, Burak Yılmaz, Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Pınar Altuğ, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ceyda Düvenci, Bengü, Aslı Enver, Ezgi Mola, Enis Arıkan da var.
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