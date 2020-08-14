Mustafa Verşan Kök kimdir? ÖDTÜ yeni rektörü Mustafa Verşan Kök nereli?

2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006'da ODTÜ'ye geri döndü.

Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu. Mayıs 2015'te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015'te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Temmuz 2016'da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.

TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri'ni aldı. 20'den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülü'nü (OIC) aldı.