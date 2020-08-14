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    • 14.08.2020 20:31
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    'ta söndürülmeyen ateşi, ı yaktı

    Antalya'nın ilçesindeki  ında 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanındaki tarlada yakılan ve söndürülmeyen ateşinden çıktığı belirlendi.

    Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

    Yangın, saat 15.00 sıralarında Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

    Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

    Yangına 3 helikopterle havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

    Yangında 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

    Yapılan incelemede yangının nedeninin, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşi olduğu tespit edildi.

    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.
    Haberler Güncel Manavgat'ta söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
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