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    • 13.08.2020 17:21
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    Son dakika: duyurdu! Teslim olan sayısı 129'a yükseldi

    , emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak 'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 in 'da güvenlik güçlerine ğunu açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 129 hain teslim oldu

    , 'da bir in daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 129'a yükseldiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha .

    Bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda 6 yıldan bu yana bulunan ve son olarak 'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, ailesinin de verdiği destekle ikna edildi.

    Söz konusu terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129 oldu.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 129'a yükseldi
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