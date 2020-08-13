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    • 13.08.2020 14:50
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    Son dakika: Gümrükte bin 810 paket ele geçirildi! Kamyon sürücüsü gözaltında

    Son dakika haberine göre ’nın Akçakale ilçesinde ndan geçmeye çalışan hububat yüklü kamyonda bin 810 paket ele geçirildi.

    Gümrükte ele geçirildi! Tam bin 810 paket
    Edinilen bilgiye göre, Akçakale ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den 'ye geçiş yapmak için na gelen hububat yüklü bir kamyonda arama yaptı.





    Yapılan aramada aracın lastik içlerinde ve gizli bölgelerinde bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.




    Gözaltına alınan kamyon sürücüsü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi! Kamyon sürücüsü gözaltında
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