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    • 13.08.2020 20:50
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    Millî 'ndan duyurusu: korumaya kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir

    'den, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları , MTA araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." açıklaması geldi.

    MSB'den Oruç Reis duyurusu

    'den, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." açıklaması geldi.

    Haberler Güncel Millî Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis duyurusu: Türk Deniz Kuvvetleri korumaya kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir
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