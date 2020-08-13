



OZON KORUYUCU OLARAK DA BAŞARI GÖSTERDİ

Ozonlanmış serum solüsyonunun, araştırmanın yapıldığı hastanenin sağlık personeline de koruyucu olarak kullanıldığını sözlerine ekleyen Cemil Has, "Bu tedaviyi alan sağlık personelinde Covid-19 gözlemlenmedi. Bu araştırma bize, ozon gazının tamamlayıcı tedavi olarak başarılı olduğunu gösteriyor. Biz de Cemil Has Medikal olarak, ozon gazının bağışıklık sistemini güçlendirme ve virüslerle savaşabilme özelliğinin bilinciyle, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimiz medikal ozon cihazlarımız ile küresel salgının yaşandığı bu dönemde, insan sağlığına destek vermek bizi çalışmaya daha fazla yönlendiriyor. Bu anlamda sağlık sektörüne hizmet vermenin gerektirdiği disiplin ve hassasiyetle yeni projeler üretiyoruz" diye konuştu.