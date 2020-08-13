Normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan kahvehanelerde bazı koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Bilindiği üzere normalleşme sürecinde kahvehanelerde açılmış ancak okey, tavla ve kağıt gibi oyunlarının koronavirüs salgını nedeniyle oynanması yasaklanmıştı. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kahvelerde tavla, okey ve kağıt ne zaman serbest olacak? İşte konu hakkında merak edilenler

KAHVELERDE OKEY, TAVLA, KAĞIT NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.