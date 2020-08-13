ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor. Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.