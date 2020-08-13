Muharrem ayı ve Aşure günü için geri sayım başladı. Muharrem ayı, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimidir. Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak idrak edilir. Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. Peki, Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte o soruların cevapları...

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca "aşure orucu" denir. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.