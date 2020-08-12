Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.08.2020 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 14:09
    ABONE OL

    Son dakika: medyasının paçaları tutuştu! Korku manşetleri attılar...

    'nin 'deki kararlı tavrı sonrası ’ın tek gündemi, ’in araştırma faaliyetleri oldu. ı korku manşetleri attı...

    Yunan medyasının paçaları tutuştu! Korku manşetleri attılar...

    , bölgede kendisine yönelik yürütülen tüm yıldırma politikalarına rağmen 'de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

    Türkiye'nin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetlerine başlayan 'in bölgedeki aktivitesi ise tarafından endişeyle takip ediliyor.

    Her fırsatta bölgedeki hakkını sonuna kadar savunacağını ve geri adım atmayacağını belirten Türkiye'nin kararlı tavrıyla başa çıkamayan Yunan yönetimi, 'yi ve dış güçleri de yanına çekerek çıkarlarını korumaya uğraşıyor.

    YUNANİSTAN'IN TEK GÜNDEMİ ORUÇ REİS

    Son olarak Avrupa Birliği'nden acil toplantı yapılmasını isteyen , Rum yönetimi, ve 'le iş birliği yaparak Türkiye'nin haklı arayışını engellemeye çalışıyor.

    Boşa çıkan tüm çabalarının ardından Yunan hükümeti, medya aracılığıyle yeni bir algı operasyonuna başladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışan Yunan ı, Oruç Reis'in göreve başlamasını manşetten duyurdu.

    YUNAN GAZETELERİNDE KORKU MANŞETLERİ

    Neredeyse her manşetin ana konusu olan Oruç Reis, Yunan'ın bölgede yaşadığı korkuyu da kanıtlar nitelikte oldu.

    TANEA

    "Oruç Reis gerilimi sürüyor, Yunanistan alarmda: Türkler çatışmaya hazırız diyor."

    EFSYN

    "Türkiye'nin algı oyunları devam ediyor"

    ELEFTHEROS TYPOS

    "Türkiye NATO uyarılarına rağmen Oruç Reisi karasularına soktu. Yunan askeri eli tetikte bekliyor."

    LOGOS

    "Akdeniz'de diplomatik ateş"

    DİMOKRATİA

    "Akdeniz'de savaş davulları çalıyor! Yunan karasuları yeni bir Türk işgaliyle karşı karşıya"

    Haberler Güncel Son dakika: Yunan medyasının paçaları tutuştu! Korku manşetleri attılar...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri