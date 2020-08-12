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    • 12.08.2020 15:23
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    Son dakika: 'te 12 düzensiz yakalandı

    Son dakika haberi... 'te düzenlenen operasyonda 12 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Tam 12 kişi yakalandı! Yer: Kilis

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu M.P'nin kullandığı plakası açıklanmayan araç, Oylum Mahallesi'nde durduruldu.

    Araçta, 'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Şüpheli M.P. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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