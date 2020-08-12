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    • 12.08.2020 15:08
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    Son dakika: 'de şüphelisi eski akademisyen tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'de 'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen akademisyen tutuklandı.

    FETÖ şüphelisi eski akademisyen tutuklandı

    'de 'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen akademisyen tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildiği öğrenilen akademisyen F.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Şüpheli F.D, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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