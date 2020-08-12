Son dakika: Amanoslar'da 'Yıldırım-5 Operasyonu' başladı





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.



