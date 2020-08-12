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    • 12.08.2020 11:06
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    Son dakika: Amanoslar'da 'Yıldırım-5 Operasyonu' başladı

    Son dakika haberine göre, , "Yıldırım-5 Operasyonu"nun Amanoslar'da başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, operasyona bin 448 personel katıldığını bildirdi.

    Yıldırım-5 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personel görev aldığı bildirildi.




    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca "YILDIRIM-5 AMANOSLAR" Operasyonu başlatılmıştır.



    Bahse konu operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.448) personel [(97) operasyonel tim] görev almaktadır.


    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.


    YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
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