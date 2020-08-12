Lise sorumluluk sınavına kimler girecek 2020 sınav ne zaman? Lise sorumluluk sınavı nasıl olacak?

22- 30 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen lise sorumluluk sınavı corona virüs salgınından dolayı ileri bir tarihe ertelendi, peki yeni tarih belli oldu mu? MEB, lise sorumluluk sınavı için yeni tarih belirledi mi? Başarısız oldukları dersleri kurtarmak için çalışan ve sınavını merak eden öğrenciler için bilgiler derledik. İşte lise sorumluluk sınavı nasıl olacak? Sorusunun yanıtı…
SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının eylül ayına alındığını açıkladı.Bakan Yardımcısı Safran, sadece 12'nci sınıflarda isteyen öğrencilere yönelik uygulanabileceğini belirtti. Safran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar. Tüm öğrencilere başarılar dilerim."
SORUMLULUK SINAVI NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
SORUMLULUK SINAVI NEDİR?
Sorumluluk sınavı, ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavları sonunda olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Son sınıflara devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına alınırlar.