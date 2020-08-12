Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat Adana'da İkbal Polat ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Bu vahşetin ardından Tolga Bolat kimdir, aslen nereli yaşı kaç soruları merak konusu oldu. Gözaltına alınan Tolga Polat, aslen Mersinli ve 45 yaşında. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat'ı gözaltına aldı. Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat ise görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.