Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat Adana'da İkbal Polat ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Bu vahşetin ardından Tolga Bolat kimdir, aslen nereli yaşı kaç soruları merak konusu oldu. Gözaltına alınan Tolga Polat, aslen Mersinli ve 45 yaşında. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat'ı gözaltına aldı. Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat ise görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.
TOLGA POLAT KİMDİR?
Vali Yardımcısı Tolga Polat; 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.
1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.
Tolga Polat ve annesi İkbal Polat
2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır.
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltına alındı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat'ı gözaltına aldı.
Şüpheli Tolga Polay Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BABA GÖRGÜ TANIĞI
Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat ise görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.