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    Ünlülerin avukatına kurşun yağmuru! Ayağından vuruldu

    , Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi ünlü isimlerin avukatlığını yapan , geçtiğimiz pazar akşamı silahlı saldırıya uğradı. Motosiklet kaskı takan saldırgan, Sağıroğlu’nu kurşun yağmuruna tutarken bacağına 3 kurşun isabet eden avukat hastanede tedavi altına alındı.

    Ünlülerin avukatına kurşun yağmuru

    , Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı geçtiğimiz gün saat 22 sularında İstanbul Fındıkzade'de meydana geldi. Evine yürüyerek giden Ayhan Sağıroğlu motosiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

    AYAĞINA 3 MERMİ İSABET ETTİ
    Saldırı sonucunda ayağına 3 kurşun isabet eden ünlü avukat hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Sağıroğlu'na saldıran kişi yada kişilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

    3 SAAT PUSUDA BEKLEMİŞ
    Emniyetin yürüttüğü çalışma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera kayıtlarında şüphelinin 3 saat önce olay yerine gelerek Sağıroğlu'nu beklediği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

    Atakan Irmak/Sabah

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