Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri 2020 yılı için oldukça merak ediliyor. Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek. Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor. Üniversite kayıtları tercih işlemlerinden sonra gerçekleştirilecek. YKS tercihleri 6 Ağustos itibariyle başladı ve 14 Ağustos'a kadar da devam edecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020
Üniversite kayıtları için ÖSYM tarafından henüz tarih bildirilmedi. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıt işlemleri ağustos ayının son haftalarında başlamıştı. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Sonrasında ise tercihler açıklandığı gibi üniversite kayıtlarının da başlayacağı ön görülüyor.
Kayıt tarihleri ile ilgili net bir bilgi verildiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek.
e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'den ve yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
E-DEVLET ŞİFRESİYLE SİSTEME NASIL GİRİLİR?
E-Devlet ile işlem yapmak isteyen kullanıcıların, sisteme giriş yapması gereklidir. www.turkiye.gov.tr internet sitesi kullanılarak sisteme giriş yapılabilir. Kullanıcılara giriş için birden fazla seçenek sunulur. Sisteme giriş seçenekleri; internet bankacılığı, E-Devlet şifresi, mobil bankacılık, T.C. kimlik kartı ve E-imzadır. 33 milyondan fazla kayıtlı kullanıcının yer aldığı sistemde, kullanıcılar tarafından en fazla E-Devlet şifresi ile giriş seçeneği kullanılır. Eğer E-Devlet şifresine sahip değilseniz, PTT şubelerinden şifre temin edebilirsiniz. PTT şubesi tarafından size kapalı zarfın içerisinde 2 Türk Lirası karşılığında E-Devlet şifresi verilir. Şifre ile kişisel bilgilere ulaşılabildiği için güvenlik amacıyla başka kişiler ile paylaşılmaması gereklidir. PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra, şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılabilir.
E-Devlet ile yapılabilecek olan işlemlere ekranın sol tarafında yer alan menüden ulaşılabilir. Menü üzerinden kamu kurumları listesi ve bu kamu kurumları tarafından sağlanan hizmetlere erişim sağlanabilir.
E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
E-devlet'e giriş için PTT'den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. E-imza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-imza veya m-imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.Şifre ile ilk defa giriş yaptığınız durumda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E devlet şifresi almak için PTT'ye 2 TL ödemeniz gerekiyor.