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    • 11.08.2020 13:46
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    Son dakika: 'te sanığı eski e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

    'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada, eski 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası!

    9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman A. ile avukatı katıldı.

    Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

    Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve 2014'teki HSK seçimlerinde örgüt mensubu adaylara oy istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık Süleyman A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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