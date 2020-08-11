İl dışı öğretmen atama sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati heyecanla beklerken arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere 2020 yılında öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında alındı ve MEB'in takvimine göre, atamaların 11 Ağustos'ta yapılacağı açıklanmıştı. Peki, il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2020 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama işlemine dair bilgiler...

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ