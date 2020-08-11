Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 yılına dair 6-10 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler "İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı, uzatıldı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, MEB iller arası atama sonucu saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ