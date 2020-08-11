Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 yılına dair 6-10 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler "İl dışı atama sonuçları neden açıklanmadı, uzatıldı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, MEB iller arası atama sonucu saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...
İL DIŞI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?
Sonuçlara göre ataması yapılan öğretmenler 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi,diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.