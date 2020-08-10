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    • 10.08.2020 15:26
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    , Güvenlik Gücüne () askeri giysi, yatak ve teknik ekipmandan oluşan yaklaşık 743 bin dolarlık de bulundu.

    Türkiye'den o ülkenin ordusuna hibe!

    yapılan yazılı açıklamada, tarafından Kosova suna yapılan 742 bin 904 dolar değerindeki nin kabul töreninin başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlendiği bildirildi.

    Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve Lojistik Komutanı Tuğgeneral Naim Haziri'nin yanı sıra askeri yetkililer katıldı.

    İmzalanan belgelerin ardından açıklamalarda bulunan Haziri, Türkiye hükümetine ve askeri ataşeye FSK'ye sürekli desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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