Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açılmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Personel Daire Başkanlığı kadrosunda "kişiye özel" ilan açmıştı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olmuştu.



NE OLMUŞTU?

Üniversitedeki "Öğretim görevlisi" ilanında "Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu olmak, Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası en az 10 yıl deneyim, yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak ve ikinci dil bilmek" şartları arandı.

Rektör Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi üzerinde yayınlanan özgeçmişine göre, Bağ; "Arapça öğretmenliği mezunu. Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları konusunda yüksek lisans yaptı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sertifikasına da sahip bulunuyor.

Pamukkale Üniversitesi'nin resmi web sitesinde önceki gün yayınlanan 'Öğretim Görevlisi Alım İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları'na göre de 10 Ağustos'ta yapılacak sınava katılacak isim "D B" şeklinde duyuruldu.



