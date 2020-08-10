Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xdoWZ17YHI