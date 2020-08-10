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    Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı: 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! , Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli (), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

    Paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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