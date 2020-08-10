İl dışına atanmak isteyen öğretmenler için önemli tarihler geldi, il dışı atama başvuruları başladı. MEB'in açıklamasında göre işlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İl dışı atama başvurusu yapmak için öğretmenlerin 10 Ağustos'a kadar vakti olacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.