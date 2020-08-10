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    • 10.08.2020 10:45
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    'da tacirlerine yönelik nefes kesen operasyon! 3 aylık takibin sonunda yakalandı!

    tacirlerine yönelik nefes kesen bir operasyona imza attı. Yurt dışından yasadışı şekilde temin ederek ülkeye sokan ve şehir genelinde ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcılara dağıtma hazırlığında bulunan S.Ç. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Arana araç ve depodan 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo Kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

    Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen operasyon!

    ekipleri, madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; S.Ç. isimli bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi (Kokain) genelindi torbacılara dağıtacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    AYLAR SÜREN TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI
    Yaklaşık 3 ay süren istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli S.Ç.'nin söz konusu uyuşturucu maddeyi, ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi.

    Belirlenen adres çevresinde gerekli tertiplenmeyi sağlayarak beklemeye başlayan Jandarma ekipleri; şüphelinin depo olarak kullandığı adresten çıkarak aracı ile hareket etmesi üzerine yakın takibe başladı. Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı.

    'ATAK'TAN KAÇAMADI
    Narkotik köpeği Atak da katıldığı aramalarda; Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo Kokain ele geçirildi.

    S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.

    Haberler Güncel İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik nefes kesen operasyon! 3 aylık takibin sonunda yakalandı!
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