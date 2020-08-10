Hollanda'da sokak sanatçısı Frans Custers, 1989'da Türkiye ziyaretinde gördüğü ayakkabı boyacılarına hayran kaldı! İstanbul'dan aldığı boya sandığıyla Avrupa'yı dolaştı. 'Boyacı Hüseyin' ismini verdiği karakterle Hollanda'da insanların ayakkabılarını boyadı.

Günde 4 saat Türkçe dersi alan Custers, gurbetçileri bile Türk olduğuna inandırdı! "Türkler başka bir millet. Müşterilerime 'İstanbul'a gittiniz mi?' diye soruyor; 'Evet' derlerse, İstanbul'un tarihi yerleri hakkında onlara soru soruyorum. Türkleri seviyorum" ifadesini kullandı.



Hollandalı Frans Custers, boya sandığıyla Avrupa'yı turladı. 'Boyacı Hüseyin' kılığında gösteri yaptı. Gurbetçileri bile Türk olduğuna inandırdı