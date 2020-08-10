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    • 10.08.2020 Gazete
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    lı sanatçı ” kılığında gösteri yaptı

    lı sanatçı , ’dan boya sandığı aldı. “” kılığında gösteri yaptı. Gurbetçileri bile olduğuna inandırdı.

    Bizim Hollandalı

    'da sokak sanatçısı Frans Custers, 1989'da iye ziyaretinde gördüğü ayakkabı boyacılarına hayran kaldı! 'dan aldığı boya sandığıyla Avrupa'yı dolaştı. 'Boyacı Hüseyin' ismini verdiği karakterle Hollanda'da insanların ayakkabılarını boyadı.

    Günde 4 saat Türkçe dersi alan Custers, gurbetçileri bile Türk olduğuna inandırdı! "Türkler başka bir millet. Müşterilerime 'İstanbul'a gittiniz mi?' diye soruyor; 'Evet' derlerse, İstanbul'un tarihi yerleri hakkında onlara soru soruyorum. Türkleri seviyorum" ifadesini kullandı.


    Hollandalı , boya sandığıyla Avrupa'yı turladı. '' kılığında gösteri yaptı. Gurbetçileri bile Türk olduğuna inandırdı

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