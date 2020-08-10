HDP'ye yakın olduğu iddia edilen Yeni Yaşam Gazetesi; yalan olduğu belgelenen haberi manşetinden verdi. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşet haberinde Diyarbakır Sur'da jandarmanın, imamın Kürtçe mevlit okumasını baskıyla engellediği öne sürüldü, "Allah ile Kürdün arasına jandarma" iddiasında bulunuldu. Yeni Yeşim Gazetesi'nin PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'nın yalan olduğu gerekçesiyle internet sitesinden sildiği haberi bir gün sonra manşetten vermesi tepki topladı.







KURT: "KOMEDİYE BAK..."

AK Parti Eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, Yeni Yaşam Gazetesi'ne tepki gösterdi. Kurt, "Komediye bak arkadaş. Kurt uzaya bir daha baksın diye de başlık atmışlar bir resme. Resim bizim Satya olsa gam yemem. Tebrikler anca bu kadar olur. Kaldı ki en son taziye köyde 8 ay önce oldu ki o da bizim taziyemiz di.. Ne diyeyim" ifadelerini kullandı.







"ANNEMİN AMCASI VEFAT ETTİ"

Kurt, annesinin amcasının vefat ettiğini, Mezopotamya Ajansı'nın haberinin yalan olduğunu belirterek; "Jandarma binbaşı bizimkileri aramış, 'Yav ne zaman böyle bir şey oldu' demiş. Bizimkiler de; 'Bizim haberimiz yok' demiş. Jandarma binbaşı başsağlığı dileyip kapatmış. Sur Kaymakamı da aramış ve başsağlığı dilemiş. Herkes şaşkın.." dedi.



"NASIL GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLER İNSAN"

Abdurrahman Kurt; HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın söz konusu yalana sahip çıkmasını eleştirdi ve "Akıl tutulması mı, efsunlanmış kitlesine 'Ne söylesem yutuyorlar nasıl olsa özgüveni mi? Başka nasıl göz göre göre yalan söyler ki insan" ifadelerini kullandı.







SUR KAYMAKAMI DA YALANLAMIŞTI

Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi de Mezopotamya Ajansı'nın haberini yalanladı. Çiftçi "Düzmece haberde kullanılan fotoğraflar dahi; Satı Köyü'ne ve Sur ilçesi jandarma araçlarının fotoğrafı değildir" dedi.



"BÖYLE BİR OLAY VUKU BULMAMIŞTIR"

Abdullah Çiftçi şunları söyledi: "Bir haber sitesinde yer alan; Sur ilçesi Satı mahallesinde mahalle imamının taziyede Kürtçe Mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı ve mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği iddiası, asılsız, yalan bir iddiadır."



"Böyle bir olay vuku bulmamıştır. Kürtçe mevlit okunması önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Yapılan araştırmada; taziye sahipleri, mahalle imamı, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri; hiç bir şekilde böyle bir hadise yaşanmadığını teyid etmişlerdir."







TAZİYE KURULMADI VE MEVLİT OKUTULMADI"

"İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Zira taziye evinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlit okutulmadığı da bütün şahitlerin şahitliğiyle sabittir."

"Düzmece iddiayla ilgili haberde kullanılan fotoğraflar dahi; Satı Köyü'ne ve Sur ilçesi jandarma araçlarının fotoğrafı değildir."

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozmak, ilçemizi, şehrimizi ve kardeşliğimizi karalamak üzere ortaya atılan iddia ve iddia sahiplerini şiddetle kınıyoruz."



KENAN KIRAN/SABAH