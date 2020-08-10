Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Yüksekova'da şehit olan iki özel harekat polisi için başsağlığı dileğinde bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.