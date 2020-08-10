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    • 10.08.2020 11:06
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Yüksekova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından Yüksekova'da şehit olan iki özel harekat polisi için başsağlığı dileğinde bulundu.

    Bakan Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından Yüksekova'da şehit olan iki özel harekat polisi için başsağlığı dileğinde bulundu.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
    Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

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