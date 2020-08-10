Ortadoğu'daki kırılgan yapının Beyrut'taki patlama ile daha da gerginleşeceği görülüyor. Bölgede değişimi ve olası gerginlikleri Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, SETA Güvenlik Çalışmaları Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile konuştuk...



Prof. Dr. Ferhat Pirinççi

● Beyrut limanındaki patlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Patlama aslında bir Ortadoğu realitesini gözler önüne serdi. İlk duyulduğunda, akla doğal olarak bir saldırı ihtimali geldi. Ancak gerek patlamanın büyüklüğü gerekse daha sonra ortaya çıkan bazı bilgiler, patlamanın ağır ihmaller zinciri sonucunda gerçekleştiği ihtimalini güçlendirdi.

● Bu olay kimin işine yarayacak?

Süreçten "kim, nasıl faydalanmaya çalışacak?" sorusu üzerinde durmak yararlı olacaktır. Patlamanın üzerinden daha birkaç saat geçmeden bazı aktörlerin devreye girmeye çalışarak süreci yönlendirmeye çalıştığını gördük.

● Bölgede denklem nasıl değişir?

Lübnan, münferit olarak bölge denkleminde oyun değiştirici özelliğe sahip bir ülke değil. Daha ziyade bölge denklemindeki değişikliklerden ve rekabetten etkilenen bir ülke. ● Bundan sonra Suudi Arabistan, Hizbullah, İsrail denklemi nasıl olacak? ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve kısmen Fransa, patlamayı Hizbullah'ın Lübnan siyasetindeki etkisini sınırlandırmak için kullanmaya çalışacaktır. İran ise Hizbullah'ın etkisini muhafaza etmek için çabalayacaktır. Suudi Arabistan Gelecek Hareketinin, Fransa ise Hıristiyan grupların ön plana çıkması için çalışacaktır. Ancak Lübnanlılar'ın ayrım gözetmeksizin bütün siyasi gruplara yönelik tepkisi, söz konusu çabaların başarılı olup olmayacağında en önemli belirleyici olacaktır.

ALİ DEĞERMENCİ - NASIL OLUYOR?