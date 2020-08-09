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    Sağık Bakanı : Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı

    Sağlık Bakanı , Kovid-19 salgına ilişkin, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla genelinde 1,3 kat arttı." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca 4 ildeki pozitif vaka artışlarını açıkladı

    Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla genelinde 1,3 kat arttığını bildirdi.

    Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

    "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: 1,7, 1,6, 1,4, 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

    Haberler Güncel Sağık Bakanı Fahrettin Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
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