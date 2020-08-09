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    • 09.08.2020 Gazete
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    Öfkeyle atan zararla düşer!

    ’da öfkeli adam, evinin balkonunda akrabalarıyla tartıştı. Eşyaları sokağa fırlattı. Dengesini kaybedip yere çakıldı.

    Öfkeyle atan zararla düser!

    Küfürlü ederken balkondan düşen adam yı salladı. Olay 25 Temmuz'da 'de yaşandı. 33 yaşındaki Turgay E. ve akrabaları arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, evinin balkonundan eşyaları fırlattı. O sırada dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Turgay E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir görgü tanığı yaşananları anlattı: "Balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler."

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