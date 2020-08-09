Öfkeyle atan zararla düşer!

Küfürlü kavga ederken balkondan düşen adam sosyal medyayı salladı. Olay 25 Temmuz'da İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 33 yaşındaki Turgay E. ve akrabaları arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, evinin balkonundan eşyaları fırlattı. O sırada dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Turgay E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir görgü tanığı yaşananları anlattı: "Balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler."