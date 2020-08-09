Milli Piyango çekiliş sonuçları! 9 Ağustos Milli Piyango büyük ikramiye sorgulama!

Sisal Şans 9 Ağustos Milli Piyango çekilişi canlı yayın ile açıklandı. Büyük ikramiyenin 3 milyon TL olduğu 9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları nasıl şekillendi? Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı yayınla noter eşliğinde yapılan çekilişi izleyenler kendi biletleri ile kıyaslamalar yapmaya başladı. Peki büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? İşte 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları…
9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango TV canlı yayın çekilişi:
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.