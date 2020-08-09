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    • 09.08.2020 11:16
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    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. yapacağını duyurmuştu ve sınav yerleri de açıklanmıştı. Sınava katılan adaylar şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki adaylar heyecanlı bekleyişe başlamışken ? Sonuç için tarih verildi mi? Sınavı başarıyla tamamlayanlar Halkbank bünyesinde çalışma fırsatını yakalayacak.

    Halkbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

    Halkbank personel alımı sınavının gerçekleşmesinin ardından gözler soru ve cevaplara çevrildi. Halkbank sınav soru ve cevapları yayınlanacak mı yoksa direkt sonuçlar mı açıklanacak? Halkbank sınav sonuçları için tarih verdi mi? Sınav ne zaman yapıldı, kaç dakika sürdü, kaç soru soruldu? Halkbank personel alımı sınavı ile ilgili daha pek çok sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    HALKBANK SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

    Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

    SINAV İÇERİĞİ NASILDI?

    Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır

    BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI

    Oturum Sayısı 2 (İki)

    Süre 230 dk

    Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
    Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
    Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI

    Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
    Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
    Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

    BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)

    Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.

    Haberler Güncel Halkbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
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