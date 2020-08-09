Halkbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Halkbank personel alımı sınavının gerçekleşmesinin ardından gözler soru ve cevaplara çevrildi. Halkbank sınav soru ve cevapları yayınlanacak mı yoksa direkt sonuçlar mı açıklanacak? Halkbank sınav sonuçları için tarih verdi mi? Sınav ne zaman yapıldı, kaç dakika sürdü, kaç soru soruldu? Halkbank personel alımı sınavı ile ilgili daha pek çok sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HALKBANK SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.
SINAV İÇERİĞİ NASILDI?
Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır
BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI
Oturum Sayısı 2 (İki)
Süre 230 dk
Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI
Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)
BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)
Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.