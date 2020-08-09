Muharrem İnce, yeni parti çalışmalarına başladı. "24 Haziran seçimlerinin perde arkasını açıklayacağım" çıkışı yaptı. CHP'yi panik sardı!

Yıllardır seçim üstüne seçim kaybeden CHP, yine karıştı! 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni bir siyasi parti kurmak için kolları sıvadı. Aynı zamanda 24 Haziran seçim süreci ve tartışmalı seçim gecesine ilişkin sözleriyle pandoranın kutusunu açtı.

Seçim sürecinde CHP yönetiminin 'köstek' olduğunu söyleyen İnce, 12 Ağustos'ta önemli bir açıklama yapacağını vurguladı. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal da İnce'nin parti çalışmaları konusunda düğmeye bastı. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmeye hazırlanan Baykal, "İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız" ifadesini kullandı.

Dün Parti Meclisi'ni toplayan Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler" dedi.

EVRİN GÜVENDİK