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    • 09.08.2020 15:13
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    Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

    Başkan , Samsun'da şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.

    Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

    Cumhurbaşkanı , Samsun'da uygulamadan kaçan sürücüyü takip sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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