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    • 08.08.2020 20:33
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    'deki askeri üsse bombalı araçla yapılan terör saldırısını

    , 'nin başkenti Mogadişu'da ‪12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bugün la gerçekleştirilen saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını .

    Türkiye, Somali'nin yanında

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bulunan ‪12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bugün la gerçekleştirilen saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    'de askeri üssün önünde meydana gelen patlamada 8 asker yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

    Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü araç patlatıldığını bildirmişti.

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