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    • 08.08.2020 14:56
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    Son dakika: cenneti 'ya olan yoğun ilgi pandemi kurallarını tehdit ediyor

    Son dakika haberine göre, Yeni tip koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecinin ardından tatilcilerle dolup taşan 'da esnaf yoğunluktan mutlu olurken halk ise tedirginlik yaşıyor.

    Adım atacak yer kalmadı, akın akın geliyorlar
    Yeni yip koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecinin ardından tatilcilerle dolup taşan 'da esnaf yoğunluktan mutlu olurken halk ise tedirginlik yaşıyor.




    Ağzına kadar dolu feribotlarla araçlarıyla akın eden tatilciler adada neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Dönüşlerde kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyrukları kilometrelerce devam ederken feribot sırası saatler sonra gelebiliyor. Tatilciler tüm bu çileye rağmen masmavi deniz altın sarısı kum paljlar ve yemyeşil üzüm bahçeleri bulunan Bozcaada'dan vazgeçmiyor.



    'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç saatlere kadar sürdü. Korona virüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.




    Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.

    Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.

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