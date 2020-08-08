Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Beyrut'ta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulunuyor.

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Oktay'ın açıklamalarından satır başları;





Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir dostluğumuzun olduğunu gördük.



Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk.



TİKA vasıtasıyla 400 ton buğday getirildi. Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.



10 kilometre uzaktaki büyükelçiliğimizin camları da kırıldı.