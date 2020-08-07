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    • 07.08.2020 07:56
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    Son dakika: 'da bir düğüne el yapımı atıldı: 20 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı atılması sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

    Resulayn'da düğüne saldırı!
    'nin ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı atıldı. Atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.


    ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR
    Yaralılardan çocuk ve kadınların bulunduğu aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

    Haberler Güncel Son dakika: Resulayn'da bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı: 20 yaralı
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