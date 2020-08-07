Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 bursluluk sınavı konuları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı konuları nelerdir?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.