Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının ne zaman ve hangi gün başlayacağı Ağustos ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konulardan birisi oldu. Aynı zamanda Aşure günü için hazırlıklara başlayan milyonlarca vatandaş Aşure ayı ne zaman, hangi gün sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2020 Aşure ayı tarihi...

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca "aşure orucu" denir. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.