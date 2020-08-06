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    • 06.08.2020 09:27
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    Son dakika: 'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, ’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 15 kilogram eroin ele geçirildi.

    Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi

    'da bir kamyonette 15 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.




    Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonette gizlenmiş 58 paket halinde 15 kilogram eroin bulundu.

    Sürücü M.Y. ile araçta bulunan S.Ç. gözaltına alındı.

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