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    • 06.08.2020 10:31
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    : Sağlık Bakanı 'dan o iddialara yalanlama

    haberine göre Sağlık Bakanı , son günlerde vaka sayılarıyla ilgili çıkan asılsız e ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." dedi.

    Bakan Koca'dan o iddialara yalanlama

    Sağlık Bakanı , "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
    "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama
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