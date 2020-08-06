Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.08.2020 06:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2020 06:42
    ABONE OL

    Son dakika: ’da ’nın gençlik yapılanmasına şafak baskını: 13 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, ’da terör örgütü ’nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



    'da terör örgütü 'ya yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.






    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.




    Özel harekat lerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.





    Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.





    Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
    Haberler Güncel Son dakika: Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına şafak baskını: 13 şüpheli gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri